Forsøg fra Region Syddanmark udbredes: Skal begrænse smitte hos lægen

Siden foråret 2019 har der kørt en forsøgsordning med videokonsultationer i Region Syddanmark.

Men for at undgå smittespredning med coronavirus skal erstatningen af de fysiske lægekonsultationer i den kommende tid udbredes til hele landet.

Det fortæller Danske Regioner, der har indgået en aftale med Praktiserende Lægers Organisation (PLO), i en pressemeddelelse.

- Jeg er glad for, at vi nemt og udramatisk har kunnet nå til enighed om dette tiltag, som på den korte bane kan løse en meget konkret udfordring, siger Stephanie Lose (V), der er formand for Danske Regioner, i pressemeddelelsen.

- Jeg forventer, at både borgere og læger vil få glæde af den nye mulighed med videokonsultationer.

Frivilligt for den enkelte læge

For den praktiserende læge bliver det frivilligt, hvorvidt vedkommende vil tilbyde videokonsultation. Det kan ske via smartphone eller tablet.

Vi står midt i en krisesituation, hvor vi i almen praksis skal reducere antallet af fysiske konsultationer og sygebesøg for at begrænse smitterisikoen mest muligt Mireille Lacroix, næstformand i PLO

Alligevel forventer PLO, at mange læger vil gøre brug af dette.

- Vi står midt i en krisesituation, hvor vi i almen praksis skal reducere antallet af fysiske konsultationer og sygebesøg for at begrænse smitterisikoen mest muligt. Både for lægerne, vores personale og vores patienter, siger Mireille Lacroix, der er næstformand i PLO.

- På den anden side er der jo mange, der har helbredsproblemer, som gør, at de har brug for at blive set af deres læge. I den situation kan videokonsultation i nogle tilfælde være en god løsning, siger hun.

Fysiske besøg stadig nødvendige

Mireille Lacroix tilføjer, at det derfor for nogle patienter fortsat vil være nødvendigt at møde fysisk op hos lægen eller få sygebesøg i hjemmet.

For andre medmindre alvorlige problemer kan der gå længere tid, før det er muligt at booke tid hos lægen, fremgår det af meddelelsen.

Systemet vil efter planen kunne tages i brug fra uge 13.