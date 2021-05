Forsøg med større koncerter kan være på vej

Kulturminister Joy Mogensen (S) beder en ekspertgruppe vurdere, hvad mulighederne er for at lave forsøg med større arrangementer hen over sommeren.



Det kan eksempelvis være teaterforestillinger og koncerter. Det skriver Kulturministeriet i en pressemeddelelse.

– Vi er nu nået til et punkt, hvor store dele af samfundet er åbnet, og det giver mening at vurdere, om forsøg med arrangementer med større publikum kan give ny viden, der kan bane vejen for en fuld genåbning, siger Joy Mogensen i meddelelsen.

Begivenheder elvalueres

Ekspertgruppen for større arrangementer skal i løbet af de kommende uger i forvejen evaluere, hvordan det er gået med de første trin i afholdelsen af større begivenheder.

Den evaluering skal partierne bag genåbningsaftalen drøfte i midten af juni.