Forsøg på salg af falsk guld langs motorvejen

Fyns Politi har i eftermiddags fået en anmeldelse om, hvad der eftersigende skulle være østeuropæere, der forsøger at sælge falsk guld langs Fynske Motorvej.

Anmeldelsen har ikke givet politiet særlig meget konkret at køre efter, og derfor opfordrer de andre borgere, der eventuelt skulle støde ind i dem, til at ringe 114, hvis de ser dem.

Østeuropæere i tysk indregistrerede biler har forsøgt at sælge falsk guld på rastepladser langs E20 Fynske Motorvej. Ring venligst 114 såfremt dette konstateres #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) June 26, 2020

- Vi har ikke truffet dem, derfor skriver vi et tweet om, at hvis man skulle blive tilbudt det her salg, så vil vi gerne høre om det, siger vagtchef ved Fyns Politi Milan Holck.

Bilerne blev set ved rastepladsen på E20 Lillebælt Syd.

Ikke usædvanligt

Ifølge Milan Holck er det ikke usædvanligt, at der kommer østeuropæere om sommeren, som forsøger at sælge varer ved rastepladserne.

- Nogle gange er det guld, andre gange er det roser, som man forsøger at sælge, siger Milan Holck.

Læs også Fyns Politi: Skuddræbt har ikke umiddelbar tilknytning til grupperinger

Signalementet i den henvendelse, de har modtaget, er sparsomt. Der skulle være flere biler involveret, alle sammen på tyske plader. Det eneste signalement, de har modtaget, er, at det skulle være personer af østeuropæisk udseende.

Nål i en høstak

Rastepladserne langs motorvejen er ofte et mål for denne slags forsøg på salg af falske varer om sommeren. Det er nemt at komme hurtigt fra stedet, og det er nemt at køre af motorvejen igen.

- Det er lidt som en nål i en høstak nogle gange. Det var også derfor, vi sendte tweetet. Både for at advare folk og samtidig også for, at hvis vi nu kunne få en konkret anmeldelse, så kunne vi være heldige at få dem, siger vagtchefen.

Da politiet ikke har mere konkrete henvendelser fra borgere endnu, kan de heller ikke sige noget om, hvor de kunne befinde sig nu. Bilerne blev set køre fra en Lillebælt Syd og østpå ad motorvejen.