Forstå dit forbrug: Her er de vigtigste ting, du skal tjekke på din elregning

Uanset hvornår kunden bruger strøm, er prisen den samme. Gennemsnitsprisen dækker over, hvor meget kunden har brugt per kilowatttime inklusive skatter, afgifter og transport.



Selv om kunder med fast pris ikke kan spare penge ved at skifte forbruget til de billige tidspunkter, er det alligevel en god idé at lade opvaskemaskinen og vaskemaskinen køre om natten, hvis du har mulighed for det.

- Uanset hvad kan du hjælpe klimaet ved at flytte strømforbrug til tidspunkter med billig strøm, oplyser Energistyrelsen, der dog understreger, at forbrugeren ikke sparer penge ligesom ved variable elpriser.

- Har du ikke variabel elpris, betaler du samme elpris døgnet rundt.

Så mange fynboer har variabel elpris

Der er rigtig mange forbrugere, der har mulighed for at spare penge på at rykke deres strømforbrug til de billigste perioder.

TV 2 Fyn har forsøgt at få svar på, hvor mange fynboer der har variable elpriser, men det ønsker elselskaberne ikke at oplyse.

På landsplan er det ifølge Danmarks største energikoncern, Norlys, omkring 76 procent af danskerne, der har en fast elaftale.

Hvis tendensen er den samme på Fyn, svarer det til, at omkring 125.000 fynboer har variable elpriser og derved kan spare penge - og hjælpe klimaet - ved at tænde opvaskemaskinen om natten, eller når strømmen er billigst.

På din elregning er det naturligvis også vigtigt at holde øje med, hvor meget strøm du bruger. Det opgøres i kilowatttimer.

En gennemsnitsdansker bruger 1.600 kilowatttimer strøm om året, og det giver en gennemsnitlig elregning på cirka 8.800 kroner.

Hvad er billigst - fast eller variabel?

Det er der umiddelbart ikke noget entydigt svar på. Det afhænger af dit forbrug, og om du er i stand til at rykke så meget af dit forbrug som muligt til de billigste tidspunkter.

Ifølge Norlys passer en fast pris til de kunder, der gerne vil vide, præcis hvor meget de skal betale for strøm i en periode, typisk et kvartal.

Hvert kvartal fastsættes en pris for en kilowatttime. Denne pris fremgår af elregningen. En fast elpris kan dog ende med at gøre strømmen en smule dyrere, men du er til gengæld bedre sikret mod uforudsete stigninger på elmarkedet.

Vælger du omvendt variable elpriser, er der bedre muligheder for at spare penge. Det kræver til gengæld, at du sætter dig ind i, hvornår elpriserne er lavest. Du kan se prisen på el for i dag og i morgen her.

Elprisen kan eksempelvis sagtens være mange gange lavere, når prisen er lavest, end når den er på sit højeste.

Kan jeg skifte fra fast til variabel elpris?

Ja.

Forbrugerne kan frit vælge, hvilke selskaber eller produkter de benytter.

Du skal dog være opmærksom på, at der kan være en bindingsperiode på op til seks måneder, før du kan skifte. Du kan ikke skifte eludbyder, hvis du stadigvæk er bundet af din gamle elaftale.

Når du har variable elpriser, skifter priserne time for time, og prisen i dag og i morgen kan du hele tiden følge her.