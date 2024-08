Forstå sagen: Vigtige dokumenter om skoleskandale offentliggøres snart

Efter brevet kom frem i offentligheden, blev forældre kaldt til stormøder på skolen. Samtidig rejste spørgsmålet sig om, hvorvidt skolens leder, Christian Gantzhorn Hovendal, overhovedet var sin opgave kompetent.

Flere rådmænd krævede lederen afsat midlertidigt, men det afviste den administrerende direktør i Børn- og Ungeforvaltningen, Hanne Dollerup.

Løsningen blev i stedet at en række initiativer i starten af marts blev sat i værk for at øge trivslen, mens et eksternt konsulentfirma fik et halvt år til at afdække en række spørgsmål.

Og nu er det altså tid til, at først politikere og siden pressen og den øvrige offentlighed for indblik i, hvad konsulenterne fra Deloitte har fundet ud af.

Det får vi svar på

I kommissoriet til undersøgelsen fremgår det, at der skal undersøges en række forhold på skolen i Agedrup.

Herunder om synet på eleverne lever op til de værdier, der er fastlagt i lovgivningen og de strategier og visioner, som Odense Kommune har.

Rapporten skal også besvare, om der i ledelsen og medarbejderstaben på skolen er de nødvendige kompetencer til stede til at styrke skolekulturen og elevernes trivsel.

Det skal også afdækkes, om skolens stab formår at have et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem ledelse, bestyrelse, pædagoger, forældre og medarbejdere. Og om samarbejdet mellem Agedrup Skole, og Skoleafdelingen i kommunen er godt nok.

Det får vi ikke svar på

Ikke alle politikere var enige om, at undersøgelsen er omfangsrig nok, da det skulle besluttes præcis, hvad den skulle indeholde.

Men et snævert flertal fik stemt igennem, at undersøgelsen skulle holdes afgrænset.

Konservative er dog skarpe i retorikken om undersøgelsen i dens nuværende form, og Birgitte Nørrelund (K) ærgrer sig over, at undersøgelsen ikke kigger tilbage og placerer et ansvar for, hvordan det gik så galt, som det gjorde i februar.

- Vi ville gerne have haft en tilbundsgående undersøgelse, hvor man kiggede på alle skoler og fik placeret et ansvar for, hvordan det kunne gå så galt, uden politikerne kendte tingenes tilstand, før over 100 forældre råbte op, siger hun.

Venstre støttede Konservatives forslag om, at man i undersøgelsen også skulle kigge på forvaltningens rolle og ansvar i sagen. Det stemte øvrige partier imod.

- Men jeg er selvfølgelig åben overfor, at der også kan drages vigtige pointer ud af den undersøgelse , som Deloitte har lavet, understreger Birgitte Nørrelund.

Dermed får vi ikke svar på, hvem der bærer ansvaret for, at trivslen på Agedrup Skole blev så afsporet, som den var i februar 2024.