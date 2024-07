Den 45-årige storsvindler Hayat Faizi, der har været efterlyst af politiet siden 11. juli, er blevet anholdt.

Det oplyste Københavns Politi på X søndag aften, skriver Ekstra Bladet.

Mandag vil kvinden blive fremstillet i grundlovsforhør.

Kvinden er kendt skyldig i en lang række tilfælde af bedrageri og mandatsvig. Hun blev efterlyst, fordi hun udeblev fra tre retsmøder, hvor det var meningen, at Københavns Byret skulle fastsætte straffen.

Svindlen er begået over hele landet, men især i hovedstadsområdet og på Fyn.

Da politiet udsendte efterlysningen, opfordrede vicepolitiinspektør Bjarke Dalsgaard fra Københavns Politi, kvinden til at melde sig selv.

- Retten har kendt hende skyldig i en lang række svindelsager, og vi er bekymrede for, om hun på fri fod fortsætter sine kriminelle handlinger, sagde han.

Det var i januar, at den 45-årige kvinde blev kendt skyldig i at have begået i alt 133 tilfælde af groft bedrageri og mandatsvig.