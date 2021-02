Forsvaret modsiger minister: Jo, der er dårlig stemning

Er der dårlig stemning mellem Forsvarsministeriet og Forsvaret?

Der synes på politisk niveau et mangle en helt grundlæggende forståelse af, hvad Forsvaret er for en størrelse Citat fra debatindlæg i Berlingske

Nej, har den ansvarlige minister Trine Bramsen (S) gentagne gange slået fast. Men det melder fem formænd for forsvarets ansatte sig nu lodret uenige i:

- Det er meget muligt, at forsvarsministeren ”på ingen måde kan genkende, at der skulle være en dårlig stemning på forsvarsområdet” - men det kan vi, der er i daglig kontakt med vores medlemmer, desværre.

Citatet stammer fra et debatindlæg bragt i Berlingske, og fælles for de fem underskrivere er, at de alle taler på vegne af ansatte i Forsvaret.

Styrelses- vs. forsvarschef

Formændene reagerer på, at forsvarsministeren de seneste uger er blevet beskyldt for at give den nytiltrådte forsvarschef mundkurv på og underløbe ham offentligt - blandt andet ved sin insisteren på at omtale ham "styrelseschef".

Afsenderne af debatindlægget Niels Tønning, formand for Hovedorganisation af Officerer i Danmark (HOD)

Jesper K. Hansen, formand for Centralforeningen for Stampersonel (CS)

Jesper Trommer Volf, formand for Hovedorganisationen for Personel af Reserven (HPRD)

Christian Arildsen, formand for Danske Soldaterforeningers Landsråd (DSL)

Peter M. Andersen, formand for Folk & Sikkerhed Se mere

Titlen er teknisk set korrekt, da Forsvaret ganske rigtigt er en styrelse under Forsvarsministeriet. Men også en titel, der har vakt store følelser og forargelse blandt dem, der hører under den nye chefs ledelse.

- Forsvarschefen er den person, der fører de danske styrker i kamp - i Danmark og i udlandet, skriver de fem underskrivere i debatindlægget og tilføjer, at der "synes på politisk niveau et mangle en helt grundlæggende forståelse af, hvad Forsvaret er for en størrelse".

Den nuværende situation koster ifølge underskriverne på den faglige stolthed og professionalisme blandt landets soldater. Hvis ikke den skal forsvinde helt, kræver det, at linjen lægges radikalt om, skriver de.

Interview 'løb af sporet'

For at forstå, hvorfor de fem militærformænd har set sig nødsaget til at gå til tasterne netop nu, må tiden spoles tilbage til 1. december 2020. Det var forsvarschef Flemming Lentfers første dag i sin nye stilling, og en journalist fra nyhedsbureauet Ritzau havde - som den eneste - fået lov at interviewe ham.

Det var dog på betingelse af, at ministeren også deltog, fortalte journalisten Thomas Hee for et par uger siden til OLFI. I samme artikel kunne man læse, at interviewet var "løbet helt af sporet".

Trine Bramsen havde ifølge journalisten været utilfreds med, at de fleste spørgsmål var stilet til forsvarschefen. Ofte svarede hun, selvom spørgsmålet ikke var til hende. Eller dikterede, hvorvidt det var et passende spørgsmål eller ej.

Når forsvarschefen endelig gav sine svar, kiggede han ifølge journalisten på Trine Bramsen.

- En effektiv metode til at nedbryde den helt nødvendige tillid og respekt fra undergivne til foresatte er, hvis en militær chef offentligt desavoueres af chefens foresatte. Det fører til mistillid og disrespekt og - ultimativt - at Forsvarets opgaver ikke bliver løst optimalt. Det er desværre det, vi ser i større og større grad med Forsvarsministeriets detaljeorienterede styring af Forsvarets og Forsvarschefens eksterne kommunikation, skriver de fem underskrivere af debatindlægget.

En 'uvorn' journalist

Journalistens udlægning af interviewet 1. december har indtil videre ført til to samrådsindkaldelser fra Venstre og Det Konservative Folkeparti. Det første blev afholdt 4. februar, mens det andet fortsat ligger og venter ude i fremtiden. Datoen er endnu ikke sat.

Det er en meget alvorlig tillidskrise, som accelererer kraftigt mellem Forsvarsministeriet og Forsvarets ansatte. Det er på tide, at statsministeren kommer på banen Lars Christian Lilleholt, forsvarsordfører, Venstre

Under det første samråd udtalte ministeren flere gange, at hun på ingen måde kunne genkende den måde, journalisten fremlagde interviewet.

Hun var ganske vist blevet vred, forklarede ministeren. Men det skyldtes, at journalisten var kommet ind på hendes kontor, havde opført sig "uvornt", havde "talt grimt" og havde sagt "noget i retning af: Luk, dig gider jeg ikke tale med".

Da TV 2 efter samrådet spurgte ministeren, hvordan journalisten havde talt grimt, gentog hun, at han bad hende lukke og sagde, at han ikke ønskede at tale med hende.

Påstandene blev efterfølgende afvist af Ritzaus ansvarshavende chefredaktør, Lars Vesterløkke.

Han havde personligt lyttet optagelsen af interviewet igennem og afviste overfor TV 2, at der på noget tidspunkt under interviewet blev sagt noget der minder om dét, ministerens påstod. Det var blandt årsagerne til, at Trine Bramsen blev indkaldt til endnu et samråd om sagen.

Skal have konsekvenser

I forbindelse med samrådsindkaldelserne har ministeren omtalt Flemming Lentfer som sin styrelseschef, og det er altså en kombination af interviewet 1. december og den nye titel, der har fået de fem formænd til at sætte pen til papir.

Den seneste udvikling viser ifølge forsvarsordfører Lars Christian Lilleholt (V), at der er behov for en genetablering af tilliden mellem ministerium og styrelse. Et arbejde, der kalder på statsminister Mette Frederiksens (S) indblanding, mener han:

- Det er en meget alvorlig tillidskrise, som accelererer kraftigt mellem Forsvarsministeriet og Forsvarets ansatte. Det er på tide, at statsministeren kommer på banen, siger han.

Hos de borgerlige partier kniber det altså med tilliden til forsvarsministeren, men et reelt mistillidsvotum vil kun kunne stilles, hvis et støtteparti står bag. Ifølge SF's forsvarsordfører er det alt for tidligt at drage den konsekvens. Faktsik mener hun, at det ville være direkte uretfærdigt at lægge alt skylden over på ministeren.

- Ministeren bør nok notere sige, at der er behov for en mere forsonlig kommunikation. Men jeg mener ikke, at det her er en berretiget kritik. Jeg synes, det er hysterisk, siger Anne Valentine Berthelsen til TV 2 Fyn.

Hun mener modsat Venstre ikke, at der er behov for indblanding fra statsministeren:

- Jeg ser det som uenigheder i børnehaven. Nogle ting er blevet sagt, som er blevet misforstået. Nu skal man blive bedre til at kommunikere.

Minister ikke bekendt med kritik

TV 2 har forgæves forsøgt at få et interview med både statsminister Mette Frederiksen og forsvarsminister Trine Bramsen.

Statsministeriet er endnu ikke vendt tilbage på forespørgslen, mens forsvarsministeriet i stedet har sendt et skriftligt svar:

- På Forsvarsministeriets område arbejder vi hver dag målrettet sammen om at sikre det stærkest mulige forsvar og samtidig lære af tidligere sager. Den konkrete kritik er ikke noget, de pågældende organisationer har rejst overfor Forsvarsministeriet. Ministeriet oplever tværtimod et godt samarbejde og har desuden indbudt organisationerne til en drøftelse af deres kritik.