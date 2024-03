Forsvarsørken på Fyn vækker bekymring: - Vidste ikke, det var så slemt

Forsvarsmæssigt er Fyn altså en ørken.

Spørgsmålet er, om det overhovedet giver mening at vande den? Helt klart ja, mener Alex Ahrendtsen:

- Vi er jo med til at betale til forsvaret her på Fyn. Så har vi også ret til at få en del af det til Fyn, siger han.

Men investeringer i forsvaret handler vel primært om rigets sikkerhed. Det lyder næsten som om, det er en slags egnsudvikling for dig?

- Det handler om arbejdspladser, sikkerhed og om at få valuta for pengene. Derfor vil jeg gerne have, at Fyn bliver tænkt ind, når investeringerne i forsvaret skal besluttes, siger Alex Ahrendtsen.

Kan øge risiko for angreb

Vi ringer lige til Peter Viggo Jakobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.

Gør det nogen sikkerhedsmæssig forskel overhovedet for Fyn eller Danmark, om vi har tropper eller anden form for forsvar til stede på Fyn?

- Hvis Forsvaret sætter et eller andet lækkert udstyr op på Fyn, som russerne er bange for, så stiger risikoen for, at de bomber jer, hvis situationen med Rusland pludselig stikker af, siger Peter Viggo Jakobsen.

Og så slår han lige fast:

- Med hensyn til Danmarks sikkerhed betyder det absolut ingenting, om tropperne eller udstyret står på Fyn eller et andet sted i landet. Ethvert ønske om at få Forsvaret til Fyn handler udelukkende om arbejdspladser, siger Peter Viggo Jakobsen.