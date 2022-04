Fortsat forårsvejr til fynboerne fredag

Vinden kommer fra øst og tiltager en lille smule i løbet af eftermiddagen. Her vil der også kunne opleves enkelte skyer.

Brandfare og birkepollen

Lørdagsvejret ligner fredagens vejr, men det er med at nyde de gode dage, for søndag skifter det og bliver køligere. Her vil der også være mere vind og mulighed for enkelte byger.

Har du planer om at nyde forårsvejret med bål og snobrød i weekenden, så skal du være ekstra opmærksom. De seneste mange dage uden nedbør betyder nemlig, at tørkeindekset er højt, og derfor kan der være en lille risiko for brandfare.