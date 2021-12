Fortsat planen at børnene skal tilbage i skole 5. januar

Det samlede antal indlagte er onsdag steget med 9 til 675 personer.

På pressemødet onsdag lød endnu engang en opfordring om at blive vaccineret - også når det gælder de 5-11-årige.

- Det er en meget effektiv og sikker måde at bryde smitte på, som gør, at vi kan undgå at lave andre tiltag i vores samfund som for eksempel nedlukninger af samfundsaktiviteter, sagde Søren Brostrøm.