Forudser milliontab: Dårligt regnskab for Fynske Bank

Corona-krisen har skabt uro på finansmarkederne verden over.

Det kan også mærkes på Fyn, hvor Fynske Bank torsdag har præsenteret et yderst utilfredsstillende regnskab for første kvartal af 2020. Resultatet lyder på et underskud på 22,9 millioner kroner. Samme periode sidste år bød på et overskud på 28,9 millioner kroner.

Ifølge Fynske Bansk skyldes nedgangen, at banken blandt andet forventer nedskrivning på en række udlån på grund af corona-krisens finansielle følgevirkninger.

Normalt tager banken nedskrivning på udlån bagud, men ifølge Fynske Banks administrerende direktør Petter Blondeau vurderede de, i lyset af corona-krisen, at det var nødvendigt at tage nedskrivningen på forhånd. Det vil altså sige, at banken forudser en række værditab. Det er blandt andet de forventede værditab, der trækker ned i regnskabet.

Det er for eksempel pressede restauranter og forretninger, der får banken til at være forsigtige.

- Vi synes, at vi har været tilpas forsigtige, og det er vores stil. Hvis der er noget, vi ser, der kan true os, så beskytter vi os med det samme siger han til TV 2/Fyn og oplyser at banken endnu ikke har tabt penge på udlån.

Fynske Bank har valgt at tage nedskrivninger på 20,1 milioner kroner.

Imødekommer kundernes udfordringer

En anden del af det dårlige regnskab kommer fra obligationer og aktier.

- Det har kostet os 15 millioner kroner i kurstab, siger Petter Blondeau og fortsætter:

- Når du ganger de to faktorer ind på ét kvartal, så bliver der en væsentlig påvirkning,

Direktøren oplyser at aktiemarkedet igen har rettet sig, og på trods af det dårlige regnskab har Fynske Bansk kunder intet at frygte.

- De kommer ikke til at mærke det. Vi er en af de banker i Danmark, der er bedst kapitaliseret. Al vores kapital er ren egenkapital, forklarer Petter Blondeau.

Fynske Bank oplyser desuden, at de ser en positiv og tilfredsstillende tilgang af nye kunder.

- Vi forventer, at vores årsresultat lander på et sted mellem ti og 35 millioner kroner i plus. Men jeg skal skynde mig at sige, at jeg er ikke noget orakel, siger Petter Blondeau.