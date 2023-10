Forventer strømafbrydelser på Syd- og Vestfyn

Stormfloden truer flere steder med at føre til strømafbrydelser. For kommer vandet for tæt på elskabe og små transformerstationer, går elselskaberne ind og afbryder strømmen i et afgrænset område. Det sker for at undgå en eventuel kortslutning.

Hos det fynske elnetselskab Vores Elnet fortæller kommunikationsmedarbejder Ida Outze, at selskabet allerede nu forventer, at man grundet stormfloden vil skulle afbryde strømmen i visse områder af Assens og Faaborg. Det skyldes installationer, der skal beskyttes mod vandet nede fra havnene.

- Vi forventer, det kan ske fra i aften omkring klokken 19, og det vil forventeligt vare til i morgen. Hvis ikke man har strøm efter klokken 15 i morgen, skal man kontakte os, fortæller Ida Outze.

Holder de nuværende prognoser vil selskabet også være nødsaget til at afbryde installationer langs med den sydlige og vestlige fynske kyst, skriver Vores Elnet på deres hjemmeside, hvor selskabet opdaterer løbende om strømafbrydelser.