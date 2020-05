Forvirring om fuglezoo: Nu lukker politiet Hans Åges park

Mens Odense Zoo og andre zoologiske haver fortsat forblev lukkede, holdt Danmarks Fugle Zoo ved Nårup fast i sine åbningsplaner 5. maj.

Direktøren mente nemlig ikke, at fugleparken kan betragtes som en traditionel zoo. Men den slags definitionsspørgsmål tager de ikke højde for hos politiet, fortæller vicepolitikommissær hos Fyns Politi Sten Sørensen.

- Vi følger lovgivningen, og den er faktisk temmelig klar på det her område, siger han til TV 2/Fyn.

Derfor tog Fyns Politi mandag kontakt til fuglezooen på Skovvej for at få den lukket.

- Vi har rettet henvendelse til direktøren og fået en rigtig god snak med ham om, hvad der nu står i den nye lovgivning, fortæller vicepolitiinspektør Sten Sørensen, Fyns Politi.

Vicepolitiinspektøren tilføjer, at Hans Åge Hjeresen har lovet, at han vil holde lukket, og at man dermed betragter sagen som lukket.

- Fordi han er klar over at det er mod lovgivningen. Så det er fint.

Forvirring: Hvem må hvad?

Mandag begyndte med forvirring om, hvem der kunne åbne. Og altså hvem der ikke måtte holde åbent på grund af coronavirussen.

Men mens Egeskov Slot har åbnet haven og Legeskoven, så har Valdemars Slot valgt fortsat at holde lukket.

På slottet på Tåsinge mener man, at man er omfattet af de samme regler, som gør sig gældende for museer og zoologiske haver, som efter planen først åbne for besøgende igen den 8. juni.

Men Sten Sørensen oplyser til TV 2/Fyn, at Valdemars Slot ikke kommer i klemme, hvis de gør som Egeskov Slot og nøjes med at åbne udendørsarealerne.

- Slotsparker og -haver, som det er tilfældet på Egeskov, de må gerne holde åbent. De har ganske vist også noget museum, og museer må ikke holde åbnet, men de åbner heller ikke. Så de følger lovgivningen, siger vicepolitiinspektøren og tilføjer:

- Jeg kan godt forstå, hvis nogen er forvirrede. Der er megen ny lovgivning. De må rette henvendelse til myndighederne for at blive vejledt så godt som muligt.

Ingen bøde til fuglezooen

Med til forvirringen hører også, at Hans Åge Hjeresen og Danmarks Fugle Zoo ikke får en bøde for at have holdt åbent.

Da Hans Åge Hjeresen åbnede var det nemlig på baggrund af en vurdering af anbefalingerne fra ministeriet, mens fuglezooen nu lukkes med udgangspunkt i den nye lovgivning.

Bøder på op til 150.000 kroner

At regeringen mener det alvorligt blev tydeligt, da justitsminister Nick Hækkerup søndag eftermiddag følte sig nødsaget til at pointere, at der er en straf for at åbne før tid.

Nick Hækkerup talte om bøder på op til 150.000 kroner, og slog i bordet, da blandt andet Købehavn Zoo og kunstmuseet Aros i Aarhus luftede muligheden for at åbne, selv om de to institutioner ikke er omfattet af genåbningens fase 2.

- Men det er klart, at når der kommer meldinger om, at de ikke nødvendigvis vil følge reglerne, så bliver vi nødt til at sige, at man bliver straffet i Danmark, hvis man ikke overholder den lovgivning, der gælder.

- I denne her situation er vi ekstra sårbare, fordi vi risikerer, at smitten kommer ud af kontrol, og vi så skal til at lave begrænsninger, sagde Nick Hækkerup til Ritzau.

