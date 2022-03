Fossilfrit fynsk flybrændstof imponerer kronprinsen: - Det er en fantastisk oplevelse

Klar med flybrændstof i 2023

Power to X er stadig en teknologi under udvikling. Men når den er klar, så vil den kunne bidrage med fossilfri brændstof til fly, lastbiler, skibe og anden tung transport.

Og det er altså her Nature Energy har en unik mulighed for at bidrage.

Først et kig på teknologien:

Power to X er en teknologi, hvor man ved hjælp af store mængder grøn strøm - for eksempel vindenergi - igennem elektrolyse spalter vandmolekyler til brint.

Brint er egentligt et brændstof i sig selv. Men det kan også forædles yderligere.

For hvis man tilfører CO2 til brinten via et synteseanlæg, får man et brændstof så potent, at det kan bruges på nogle af de helt tunge transportmidler, hvor eldrift ikke umiddelbart er en mulighed.

Og det er netop her, Nature Energy kommer ind i billedet. For når Nature Energy producerer biogas baseret på gylle og madrester, så har de et restprodukt, og det er CO2.

Vel at mærke CO2, som ikke kommer fra et fossilt brændsel.

- Det er det bedste og det billigste CO2-produkt i verden, forsikrede Nature Energy-direktør Ole Hvelplund.

I dag går overskuds-CO2'en blot op gennem skorstenen på Nature Energys biogasanlæg.

Men metoden er testet i laboratoriet. Den virker, og allerede til næste år er Nature Energy som den første virksomhed i verden klar med et fuldskala-anlæg, der kan producere såkaldt e-fuel baseret på brint og CO2.

Og derfra er spørgsmålet egentligt bare, om det skal hældes på flyveren, skibet eller i lastbilen.



Nature Energy er lige nu i gang med at forhandle aftaler om indkøb af brint til brændstof-produktionen.

Prins giver omtale

Men selvom idéen er god, og teknologien er klar, så er succesen stadig langtfra sikker.

25 virksomheder er allerede med i et tæt partnerskab gennem organisationen Dansk Energi om Power to X. Men Nature Energy er ikke en af dem.



Er I blevet overset?

- Nej, men Dansk Energi er jo el-sektoren. Og de kigger ikke så meget over til gassektoren. De ved godt, vi er her. Og de ved godt, vi har det produkt, vi gerne vil have. Det passer godt til deres brint. Så vi venter sådan set bare på, at de får lavet noget brint, som vi kan bruge til at koble sammen med vores CO2.

Og de ved godt, det er jer, de skal ringe til?

- De ved godt, det er os, de skal ringe til.

Tror du, de ringer?

- Det er jeg helt sikker på, at de gør.