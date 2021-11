Fra 1500 til 4000 besøg i ét center: Teststederne har travlt

Mere end fordobling i antal testede

Ved teststedet på Billedskærervej i Odense er antallet af besøgende i disse dage omkring de 4.000, hvor det for 14 dage siden var omkring 1.500 borgere, der kom for at få taget en test.

Det fortæller Birgitte Christensen, der er leder for testcentret.

- Det er jo godt, at folk vil lade sig komme og teste, siger hun.



- Det er jo over natten, at det hele skete så voldsomt.

Hun fortæller om et knoklende personale, og at hun samtidig er i gang med at ansætte flere podere. Birgitte Christensen forventer at kunne åbne op for flere tider fra på mandag.