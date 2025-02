Fra dette tidspunkt klarer det op - her er onsdagens vejr

- Det er utilfredsstillende.

Så klar er meldingen fra transportminister Thomas Danielsen (V), efter at TV 2 Fyn i januar kunne fortælle, at DSB glemte at standse ved Langeskov Station 11 gange i løbet af 2024.

Det gør han i et skriftligt svar til det fynskvalgte folketingsmedlem Mai Mercado (K), som havde bedt ministeren om at redegøre for, hvad han og DSB gør for at sikre, at det ikke sker.

- DSB har beklaget situationen, og DSB har iværksat en række forskellige initiativer, som skal være med til at sikre, at lokomotivførerne husker at standse på blandt andet Langeskov Station, lyder det fra Thomas Danielsen i sit svar til Mai Mercado.

Det er dog ikke uden konsekvenser, hvis en lokomotivfører glemmer at standse i Langeskov.