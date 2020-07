Fra Billund til Assens: 34 læger anbefaler en flytning af akutlægehelikopter

Hvis man bliver ramt af en blodprop eller kommer livstruende til skade på Ærø eller Langeland, kan man komme til at vente lidt længere på en akutlægehelikopter end i eksempelvis Nordjylland.

Årsagen ligger i placeringen af regionernes akutlægehelikoptere, der er placeret på fire baser i Danmark; Saltum, Skive, Billund og Ringsted.

Men står det til 34 læger i foreningen Den Landsdækkende Akutlægehelikopter, skal den ene base rykkes til Assens. Det anbefaler de i et brev til sundhedsminister Magnus Heunicke (S), hvor de skriver, at helikopterne vil kunne få mere fokus på den sydlige del af landet, herunder det Sydfynske Øhav.

Læs også Ingen akutlægehelikopter på Fyn: Region retter hård kritik mod regeringen

- Vi ser det som vores pligt som fagpersoner at give vores mening til kende, når vi kan se, at noget er oplagt uhensigtsmæssigt, og at vi kan bruge vores ressourcer langt bedre, siger akutlæge Søren Steemann Rudoplh, der er en af afsenderne på brevet.

Det handler om at skabe den bedst mulige dækning på landsplan, så helikopterne kan dække af for hinanden Søren Steemann Rudolph, akutlæge

Fra 35 til 20 minutter

Allerede i 2018 gjorde en rapport foretaget af Rambøll det klart, at den optimale dækning krævede en omplacering af helikopterberedskabet. Dengang blev Regeringen enige om at beholde basen i Billund i stedet for at rykke den til Assens, som ellers var ønsket fra Danske Regioner.

Problemet med placeringen af helikopterbaserne er, at der er alt for lang flyvetid til den sydlige del af landet.

Skal en akutlægehelikopter til eksempelvis Avernakø, kan der gå op til 35 minutter, før redningsfartøjet når frem, da flyvningen foregår hele vejen fra Billund eller Ringsted. Den rejsetid vil man kunne minimere ved at rykke basen i Billund til Assens, hvorfra det i stedet vil tage 20 minutter at nå frem.

00:37 Se hvad lægerne håber, der skal ske med baserne. Luk video

Samtidig vil den nationale dækning blive mere effektiv.

- Det handler om at skabe den bedst mulige dækning på landsplan, så helikopterne kan dække af for hinanden, forklarer Søren Steemann Rudolph.

Opbakning i både Folketinget og kommunen

Som det er i dag, er akutbetjeningen simpelthen ikke god nok i forhold til særligt de sydfynske øer og Fyn Jane Heitmann (V), MF

Lægerne får opbakning til en omplacering af både borgmester i Assens Kommune, Søren Steen Andersen (V) og medlemmer af Folketinget, Rasmus Helveg Petersen (R) og Jane Heitmann (V).

- Lægernes sundhedsfaglige anbefaling er, at helikopterne skal være placeret anderledes. Det vil give mere mening at have en base i Assens, og det synes jeg, vi skal lytte til. Jeg er i hvert fald parat til at tage det med mig ind i det politiske arbejde, siger Rasmus Helveg Petersen.

Læs også Lægehelikopter til Fyn: Gods i Assens stiller sig til rådighed

Han bakkes op af folketingskollegaen.

- Som det er i dag, er akutbetjeningen simpelthen ikke god nok i forhold til særligt de sydfynske øer og Fyn. Jeg vil opfordre de mange læger til at søge foretræde i Sundheds- og Ældreudvalget, så vi kan få en bred politisk drøftelse, og så sender jeg en klar opfordring til Magnus Heunicke om at få sat fart i processen, så man kan få flyttet den akuthelikopter fra Billund til Assens, siger Jane Heitmann.

Beslutningen om at omplacere baserne ligger i Folketinget. Noget flere håber, de snart ser i praksis. Foto: Natacha Djervad

I Assens er borgmesteren stadig klar til en helikopterbase.

- Redningshelikopterne skal placeres der, hvor det giver bedst mulig geografisk mening i forhold til at redde flest mulige menneskeliv. Og bliver det i Assens, så finder vi en løsning på det, understreger Søren Steen Andersen.

Håber på genovervejelse

Der foretages mange flere helikopterflyvninger fra basen i Billund, end fra de nordlige baser i Skive og Saltum, og derfor vil der opstå flere situationer i Syddanmark, hvor helikopterbasen er tom, når der opstår brug for hjælp.

Dog beroliger Søren Steemann Rudolph borgerne i det sydfynske.

- Borgerne kan været helt trygge ved den helikopterordning, vi har på nuværende tidspunkt. Men i en virkelighed med fire helikoptere, kan man gøre det bedre, så vi kan skabe lavere responstider, siger han.

Søren Steemann Rudolph er en af forfatterne til brevet til sundhedsminister Magnus Heunicke. Foto: Natacha Djervad

Læs også Ny akutlægehelikopter i Nordjylland vil gavne Fyn