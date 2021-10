Fra i dag kan du brevstemme

Derfor mener Roger Buch, at den store stigning allerede er sket.

- Det skyldes uden tvivl, at det er blevet sværere at stemme på selve valgdagen, tilføjer han.

Ser ud, som det plejer

Roger Buch mener, at den største grund til stigningen er nedlæggelse af valgsteder. Vi er gået fra omkring 2.000 valgsteder til under 1.400 siden 2000, fortæller han.

Ifølge Roger Buch er en anden grund, at kommunerne gør meget for at gøre borgerne opmærksomme på, at de kan brevstemme.

Han mener dog, at det på mange måder er selvmodsigende, fordi valgsteder typisk bliver nedlagt for at spare penge, men brevstemmer er meget dyrere.