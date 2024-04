Fra i dag kan du søge tilskud til boligforbedringer

Trænger du til at få nye vinduer eller få lagt ekstra isolering? Så er der gode nyheder.

I dag åbner Energistyrelsen for ansøgninger til Energirenoveringspuljen. Igennem den kan du få tilskud til at få udført energirenovering i dit hus, hvis du bor i et hus med energimærke E, F eller G. Det skriver Energistyrelsen i en pressemeddelelse.

- Jeg kan kun opfordre til, at husejerne søger de mange puljemidler, der nu er blevet frigivet. Et tilsagn fra Energirenoveringspuljen betyder nemlig både, at man sparer penge på sin renovering lige nu og her, ligesom der på den lange bane vil være mange penge sparet på de årlige energiregninger, fordi man har investeret i at gøre sit hus mere energieffektivt, udtaler Lone Brose, som er chef for puljeadministration i Energistyrelsen.



Energirenoveringspuljen er indtil videre tilført 30 millioner kroner for perioden fra 10. april til 1. august.

Sidste år blev der givet tilsagn til 1.373 danske husejere. Flere end 20.000 danskere har de seneste år fået tilskud til energirenoveringer igennem puljen.