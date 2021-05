Fra nedlukning til regnvejr: Udendørs kulturtilbud mangler gæster

Selvom han er meget glad for at slå dørene op igen, er det med det snævre besøgstal svært at holde begejstringen oppe.

Det samme gælder for Den Fynske Landsby. Her er de sikre på, at også corona er en del af årsagen.

- Jeg tror ikke kun, det skyldes det kolde og fugtige forårsvejr. Jeg er overbevist om, at coronarestriktionerne gør noget ved vores lyst til at tage afsted på museum. Det er simpelthen bare mere besværligt, siger Lise Gerda Knudsen.