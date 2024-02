Er det okay at tage sine børn ud af skolen for at holde ferie med dem? Det spørgsmål har vi stillet til en række fynboer, som vi mødte i gågaden i Odense.

Debatten er blusset op efter at Jane Callesen har lavet et opslag på det sociale medie LinkedIn, hvor hun fortæller om, hvorfor hun selv tog sine børn med til Sydafrika uden for skolernes normale ferieuger for at lave frivilligt arbejde.

Medvirkende i indslaget: Charlotte Ascanius, pensionist. Jane Clemmensen, professor OUH. Cecilie Wetke Henriksen, socialpædagog. Karam Matlob Sørensen, læge. Oliver Hensch, studerende.