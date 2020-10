Fra regional til national: Fynsk direktør skal stå i spidsen for ny robotklynge

Odense er i forvejen kendt for at lægge plads til store dele af den danske robotindustri, og snart bliver positionen udbygget. I perioden 2021-2024 skal 14 nye erhvervsklynger skabe samarbejder mellem forskere og virksomheder og få mere innovation ud i samfundet.

Det bliver nuværende klyngedirektør for Odense Robotics, Mikkel Christoffersen, der skal stå i spidsen for den nye, nationale klynge for robot-, automations- og droneområdet, når Danmarks 14 nye erhvervsklynger officielt ser dagens lys til nytår.

Det bekræfter Mikkel Christoffersen over for Electronic Supply.

- Jeg er nuværende klyngedirektør for den regionale klynge på Fyn, og så har jeg været med i front for at samle de nationale partnerskaber i den nye organisation. Derfor lå det også i kortene, at jeg skulle være direktør, siger Mikkel Christoffersen til Electronic Supply.

Fra regionalt til nationalt

Odense Robotics er en regional klynge centeret om aktører på Fyn, men snart bliver den nye klynge der også skal hedde Odense Robotics en national klynge med tilstedeværelse i Aalborg, Aarhus, Odense, Sønderborg og København.

- Klyngen kommer til at hedde Odense Robotics fordi brandet har stort gennemslagskraft i robotindustrien globalt i dag, siger Mikkel Christoffersen og fortsætter:

-Klyngens regionale hubs får et regionalt subbrand for at skabe synlighed lokalt overfor virksomheder og investorer. Samtidig vil det signalere, at den nye klynge er et nationalt foretagende med et tilbud til interesserede i hele landet og ikke bare Odense.

De nye nationale klynger træder i kraft fra 1. januar 2021.