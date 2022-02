Frank brugte halvanden måned på at sikre sig Eriksen

Dermed er den 29-årige dansker, som under EM i sommer faldt om med hjertestop, klar til at gøre comeback.

Rygterne havde svirret i noget tid, og nu fortæller klubbens danske cheftræner Thomas Frank, at han allerede før jul plantede det første frø hos Eriksen om en kontrakt med oprykkerklubben fra London.

- Jeg ringede til ham i midten af december. "Hvad så, Christian? Har du lyst til at komme til Brentford", spurgte jeg, fortæller Thomas Frank i et interview med The Times.

Dermed tog det Frank og Brentford halvanden måned at lande aftalen med Eriksen, der uden tvivl bliver klubbens største navn.

Eriksen har ikke spillet en kamp, siden han faldt om på Parkens græstæppe i EM-åbningen mod Finland og måtte genoplives på banen.

Længe var det uklart, om han ville genoptage karrieren, men i et interview med DR 4. januar slog han fast, at han aldrig havde haft planer om at stoppe.

Det kunne dog ikke fortsætte hos Inter i Italien, da reglerne i Italien forbyder spillere med en indopereret pacemaker at spille fodbold.

Og efter den lange fodboldpause fik Thomas Frank altså overbevist Eriksen om, at Brentford ville være et ideelt sted for ham at genoptage karrieren.

- Han kunne se projektet for sig, at det var en måde at komme tilbage og spille fodbold i en god klub, i et godt miljø, med en træner han kender. Og forhåbentligt kan vi hjælpe ham med at komme tilbage til det højeste niveau, siger Frank til The Times.

Eriksen bliver den ottende dansker i Brentfords førsteholdstrup, hvor han kommer til at få trøje nummer 21.

Brentford ligger aktuelt nummer 14 i Premier League.