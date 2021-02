Frank er nomineret for livreddende indsats: - Havde aldrig forestillet mig, at jeg skulle opleve det her

- Så pumper jeg 30 gange. Blæser 2 gange. 30 gange. 2 gange.

- Og sådan blev jeg ved, indtil ambulancen kom. Det føltes som evigheder, siger Frank Juul Højfeldt om den hændelse, han oplevede 8. oktober sidste år.

Frank Juul Højfeldt er indstillet til titlen som Årets Hjerteredder 2021 for sin indsats den dag. En dag, som Frank Juul Højfeldt ikke er i tvivl om, at han aldrig glemmer.

Jeg råber til drengen, at han skal få fat i en ambulance Frank Juul Højfeldt, 46 år

- Jeg holder i min bil i et lyskryds i Dalum. Da det så bliver grønt, så kører bilen foran mig ikke, siger Frank Juul Højfeldt.

Han sidder undrende i sin bil og afventer.

- Lige pludselig kommer der en ung knægt ud af bilen. Han var vel 16 eller 17 år gammel. Han vifter med sine hænder mod mig.

"Min far sover bag rattet"

I bilen foran ham sad Karsten Bangsgaard bag rattet og med sin søn på passagersædet. De var på vej til håndboldtræning, og nu stod sønnen, Hjalte Bangsgaard, og viftede Frank mod bilen.

- Drengen siger, at det er som om, at hans far sover bag rattet. Så jeg løber hen til bilen og åbner døren til førersædet. Der sidder så en mand, der er helt væk. Jeg kunne ikke komme i kontakt til ham. Jeg forsøger at råbe ham ind i hovedet. Jeg slår ham på kinderne. Han er helt væk, siger Frank Juul Højfeldt.

- Jeg råber til drengen, at han skal få fat i en ambulance. Imens han gør det, slæber jeg faren ud af bilen. Jeg trækker ham ind på fortovet.

Frank Juul Højfeldt har af flere omgange taget førstehjælpskursus. Det er ved at være et par år siden, at han sidst tog et, så han blev meget nervøs i momentet, forklarer han.

- Først slår jeg ham i brystet, og så begynder jeg at pumpe. I mellemtiden har hans søn fået fat på vagtcentralen, der så kommer med på telefonens højtaler, så vi kan høre, hvad hende fra vagtcentralen siger. Og hun siger, at jeg skal råbe højt, hvor mange gange jeg pumper og blæser, siger Frank Juul Højfeldt.

Fik skæld ud af kvinden fra vagtcentralen

- Jeg startede med omkring et slag i brystet per sekund, men det var for lidt. Så jeg fik skæld ud af hende. Hun sagde, at det gik alt for langsomt. Så jeg skulle gøre det hurtigere. Næsten dobbelt så hurtigt, blev der kommanderet fra telefonen.

Frank Juul Højfeldt forklarer, at han ikke registrerede, hvad der skete omkring ham. Han kiggede kun på manden på asfalten, som ikke trækker vejret.

- Jeg tænkte kun på at fortsætte. Det har jeg lært på førstehjælpskursus - at man skal fortsætte, indtil hjælpen kommer.

- På et tidspunkt, imens jeg pumper på hans bryst, er det som om, at der kommer lidt liv i ham. Han begynder så småt at trække vejret. Men han stopper hurtigt med at trække vejret igen. Det føltes som en evighed. Jeg ved ikke, hvor lang tid der gik.

Det, som Frank Juul Højfeldt oplevede som en evighed, varede 10 minutter.

- Så kom ambulancen. De tager over. De sætter en hjertestarter på hans brystkasse. De giver ham så to stød. Måske tre stød. Og så kommer der liv i ham.

Indlagt i 27 dage

Ambulanceredderne får Karsten Bangsgaard ind i ambulancen og kører ham væk fra lyskrydset i Dalum.

- Bagefter er jeg meget chokeret. Meget rørt. Da jeg rejste mig op fra asfalten, rystede hele min krop. Jeg var meget berørt af det.

Karsten Bangsgaard er efterfølgende indlagt i 27 dage. Han får indopereret mekanisk hjerteklap og en pacemaker. Han overlever hjertestoppet og har det efter omstændighederne godt den dag i dag.

- Det har jeg det godt med. Det er jeg rigtig glad for, siger Frank Juul Højfeldt.

Indstillet som Årets Hjerteredder

- Det jeg nu tænker mest over, det er bare, at han har det godt. Det betyder ikke så meget for mig, om jeg bliver valgt. Men det er rigtig fint, at der er fokus på det.

For Frank Juul Højfeldt har hele oplevelsen sat tankerne om førstehjælp i gang.

- Jeg synes, at det er en rigtig god idé at tage et førstehjælpskursus. Jeg synes, det er rigtig godt, hvis firmaer tager deres ansatte ind og giver dem et førstehjælpskursus.

- Jeg havde aldrig nogensinde forestillet mig, at jeg skulle opleve det her. Men lige pludselig står jeg midt i det.

Sammen med 40 andre personer er Frank Juul Højfeldt indstillet til Årets Hjerteredder 2021. Af de 40 indstillede vil tre redninger blive nomineret til titlen som Årets Hjerteredder 2021.

Du kan se Årets Hjerteredder blive kåret i Hjertegalla på TV 2 Charlie eller TV 2 Play lørdag 13. marts.