Fredag begynder sjaskvåd - men opklaring lurer om få timer

I løbet af eftermiddagstimerne dukker solen sågar frem i længere perioder, og mange får formentlig stort set tørvejr.

Stormende kuling

- Det er nok kun et strøg over Lillebælt og det Sydfynske Øhav, hvor der fortsat er en reel risiko for byger, siger Thomas Mørk, meteorolog ved TV 2 Vejret.

Til gengæld er der masser af vind med kulingstyrke til hele Fyn, og særligt ved kysterne er der risiko for vindstød af hård eller stormende kuling.

Blæsevejret hænger i, selv når regnen holder op, og temperaturerne vil ligge mellem otte og ti grader.