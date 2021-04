Fredagens coronatal: Antallet af smittede falder igen

Stadig ingen lukkede sogne

Siden den 12 april har man kunnet lukke for sogn, hvis det pågældende sogn både har et incidenstal på 400, har 20 eller flere smittetilfælde og hvis positivprocenten er på mere end to procent.

I nedenstående tabel kan du se en oversigt over alle de fynske sogne. I øjeblikket opfylder ingen af sognene alle tre kriterier og er derfor ikke i fare for at skulle lukke.