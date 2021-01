Fredagens coronatal: Én fynsk kommune er ramt af stor stigning

De seneste tal fra Statens Serum Institut viser, at antallet af personer smittet med covid-19 siden onsdag er steget i seks af de ti fynske kommuner.

Værst ramt er Nyborg Kommune, hvor stigningen er på 21,7 procent, og incidenstallet derfor er landet på 87,6.

Også i Assens og Kerteminde kommuner er der registreret flere smittede, så incidenstallene er steget med henholdsvis 16,6 procent og 11,1 procent.

Omvendt er incidenstallet siden onsdag faldet i Odense Kommune. Her er incidenstallet nede på 64,7 efter et fald på 15,9 procent.

På Ærø er der ikke konstateret smitte, mens Faaborg-Midtfyn Kommune fortsat er den fynske kommune med det største antal smittede i forhold til størrelse. Her er incidenstallet oppe på 91,3, hvilket er en stigning på 6,8 procent i forhold til onsdag.

Vi undlod at bringe torsdagens fynske coronataldagens på grund af tekniske problemer hos Statens Serum Institut. Fredagens tal omfatter derfor 30 timer mod normalt et døgn.

Kommune Dagens incidenstal Onsdagens incidenstal Ændring i procent Odense 64,7 76,9 -15,9 Nordfyns 47,3 43,9 7,7 Svendborg 37,8 37,8 0,0 Kerteminde 42,1 37,9 11,1 Langeland 24,1 32,1 -24,9 Nyborg 87,6 72 21,7 Assens 51,3 44 16,6 Middelfart 49 46,4 5,6 Faaborg-Midtfyn 91,3 85,5 6,8 Ærø 0 0 0,0

Antallet af indlagte falder for fjerde dag i træk

På landsplan falder det samlede antal coronapatienter på landets hospitaler for fjerde dag i træk. Antallet af indlagte er siden torsdag faldet med 28, så 583 patienter med covid-19 nu er indlagt.

Heraf er 103 indlagt på en intensivafdeling, og 71 patienter får hjælp af en respirator til at trække vejret.

Det samlede antal indlagte er det laveste siden 18. december.

Smittetallene understøtter overordnet, at smittekurven fortsat er faldende, men man skal være opmærksom på, at smitten fortsat ligger på et væsentligt højt niveau, siger Christian Wejse, afdelingslæge på infektionsmedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital, til Ritzau.

- Vi har jo i juli været helt nede på 300 positive tilfælde på en uge, så der er stadig langt til det niveau, siger han og tilføjer, at regeringens forlængelse af restriktionerne med tre uger til 28. februar er den sikre beslutning.

Siden torsdag er der udført 126.855 prøver - dermed er positivprocenten 0,55.

Yderligere 43 personer er blevet indlagt. At det samlede antal indlagte er faldet, kan både forklares med udskrivelser og dødsfald.

Den britiske variant i fremmarch

Der er i uge 3 fundet i alt 296 tilfælde af varianten, der stammer fra Storbritannien. Det er en stigning fra 226 ugen før.

Ifølge den seneste vaccineopgørelse fra SSI, der løber til tidligt fredag morgen, har 184.307 personer påbegyndt vaccination. Det svarer til 3,16 procent af befolkningen.

44.568 personer er færdigvaccineret. Det er 0,76 procent af befolkningen.