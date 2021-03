Fredagens coronatal: Smitten stiger for femte dag i træk i én kommune

Søndag oplevede Nyborg Kommune et fald i antallet af coronasmittede, men siden da er de positive prøver kun vokset. De seneste syv dage er 51 personer testet positive for covid-19, og det får incidenstallet til at stige til 159,5.

Nyborg Kommune er således også den kommune på Fyn med det allerhøjeste incidenstal.

Siden torsdag er tallet vokset med 10,8 procent.

327 positive prøver

Incidenstallet stiger fredag ikke kun i den østfynske kommune. Også i Middelfart og Faaborg-Midtfyn kommuner stiger tallet af antal smittede per 100.000 borgere.

Kommune Incidens 12.03 Incidens 11.03 Ændring Færdig-vaccineret Procent vaccineret Odense 92,1 94 -2,0 7288 3,54 Nordfyns 77,7 98 -20,7 899 3,04 Svendborg 13,7 13,7 0,0 3329 5,70 Kerteminde 42,1 46,3 -9,1 834 3,50 Langeland 48,1 72,2 -33,4 597 4,83 Nyborg 159,5 143,9 10,8 1038 3,25 Assens 12,2 12,2 0,0 1296 3,18 Middelfart 18 12,9 39,5 1694 4,34 Faaborg-Midtfyn 60,2 58,3 3,3 1782 3,46 Ærø 16,8 16,8 0,0 307 5,15 Total 19064 3,82

I Middelfart stiger incidenstallet med 39,5 procent, fordi yderligere to middelfartere er testet positiv og bringer det samlede antal smittede den seneste uge op på syv. I Faaborg-Midtfyn Kommune er 31 testet positiv i løbet af de seneste syv dage, og det får incidenstallet til at stige med 3,3 procent.

I alt er 327 fynboer testet positiv indenfor den seneste uge.

I Assens og de sydfynske kommuner Svendborg og Ærø er incidenstallet uforandret, mens det i de øvrige kommuner er faldet siden torsdag.

19.000 vaccineret

Største procentvise nedgang findes på Langeland, hvor antallet af smittede de seneste syv dage falder fra ni til seks.

Foruden antallet af smittede, oplyser Statens Serum Institut også dagligt opgørelser over, hvor mange danskere der er vaccineret.

Antallet af færdigvaccinerede fynboer runder fredag 19.000. I alt har 19.064 fynboer fået begge stik og er fuldt vaccineret mod covid-19. Det svarer til 3,82 procent af alle fynboer.

På landsplan er fire procent af befolkningen færdigvaccineret, mens 9,9 procent er påbegyndt vaccination.