Fredagens coronatal: Smitten stiger i samtlige fynske kommuer

Den største procentvise forskel er i Kerteminde Kommune.

Her stiger incidenstallet med 150,6 procent. Det dækker over, at seks personer siden torsdag er testet positive. I alt er ti personer smittet med coronavirus.

2.220 vaccinationsstik

Det er kun på Langeland og Ærø, at incidenstallet ikke stiger. Begge steder er tallet uforandret og har været det de seneste dage.