Fredagens coronatal: Stor stigning i økommune

Smittetallene på Fyn er faldet over stort set hele linjen, men i en enkelt kommune har incidenstallet taget et større hop.

Det viser de nyeste tal fra Statens Serum Institut, SSI, som blev offentliggjort fredag klokken 14.

I Langeland Kommune er incidenstallet gået fra 24,1 til 40,1 siden torsdag. Med nu fem smittede i økommunen, giver det en stigning på 66,4 procent.

Kerteminde Kommune står modsat for det største procentvise fald det seneste døgn. Det er samtidig den kommune med det laveste incidenstal, der nu er nede på 12,6.

Kommune Dagens incidenstal Incidenstal 21.1. Ændring i procent Odense 96 104,8 -8,4 Nordfyns 64,2 77,7 -17,4 Svendborg 25,8 27,5 -6,2 Kerteminde 12,6 16,8 -25,0 Langeland 40,1 24,1 66,4 Nyborg 65,7 56,3 16,7 Assens 41,5 48,8 -15,0 Middelfart 103,1 121,1 -14,9 Faaborg-Midtfyn 36,9 38,9 -5,1 Ærø 67 67 0,0

Efter det seneste døgns udvikling er Odense Kommune kommet under et incidenstal på 100. Middelfart Kommune er dermed den eneste fynske kommune, der ligger over 100.

Hvad er incidenstal? Incidens er et mål for antallet af nye sygdomstilfælde i en befolkningsgruppe i løbet af en given tidsperiode. For overvågning af covid-19 benyttes primært kumuleret incidens, som er den samlede andel af befolkningsgruppen, der fik sygdommen i hele tidsperioden. Kilde: Statens Serum Institut

32 døde på landsplan

Der er registreret 773 nye smittetilfælde med coronavirus og 32 er døde med covid-19, oplyser SSI. I alt er der udført 115.927 test.

Antallet af smittetilfælde med den britiske variant steget til 464 fra 383 onsdag, som var seneste opgørelse.

I uge 2 har der samlet været 165 smittetilfælde af varianten mod 119 i uge 1. Varianten udgør 7,0 procent af de analyserede positive prøver i uge 2 mod 4,1 procent i uge 1.