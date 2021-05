Fredagens coronatal: To sogne er gået i rødt

Umiddelbart ser to fynske sogne ud til at være i fare for at blive lukket ned.



Ifølge fredagens officielle coronatal fra Statens Serum Institut er både Davinde Sogn i Odense Kommune og Asperup Sogn i Middelfart Kommune gået i rødt.

I Davinde Sogn er der de seneste syv dage fundet fire smittede, og det giver et incidenstal på 903. Samtidig rammer sognet en positivprocent på 4,4 procent.