Frederik er ny Lamborghiniejer: - Det er en drengedrøm

Frederik Bondo Jeppesen vandt nemlig i mandags en auktion, der gjorde ham til ejeren af en Lamborghini Huracan Prominente Spyder til den nette sum af 1,907 millioner kroner.

Bilen blev landskendt, da bilens tidligere ejer - nordmanden Shaka Ameen - kom susende med mindst 228 kilometer i timen på Hirtshalsmotorvejen i oktober 2021 og fik den beslaglagt for vanvidskørsel.

- Søvn har vi ikke fået så meget af, for det kribler jo alle steder.

Hør i videoen ovenfor, hvad det betyder for den nye ejer at have købt drømmebilen.