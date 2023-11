Frederik havde ondt i livet - så hjalp restaurant ham på rette vej

For seks år siden havde den nu 24-årige Frederik det dårligt. Han havde svært ved at finde sin rette plads på uddannelseshylden, og han havde et hashmisbrug.

I dag er han kok på Restaurant flammen i Odense og har langt om længe fundet et sted, hvor han føler sig hjemme.

Førhen var Frederik en del af statistikken over de unge mennesker, der kæmper med ensomhed og mistrivsel. Nogle af dem er havnet i kriminalitet, andre i et misbrug. Fælles for dem er, at de har brug for en ekstra hånd for at komme videre i uddannelse eller i job.

Siden 2018 er andelen af unge uden uddannelse eller beskæftigelse faldet med 0,7 procentpoint. Alligevel var der på landsplan 42.515 unge mennesker uden beskæftigelse eller uddannelse i 2021. Og det er dyrt for samfundsøkonomien.

En analyse, som tænketanken Kraka har udarbejdet, viser, at en person med grundskolen som højeste uddannelsesniveau som 25-årig i løbet af et liv koster 9,2 millioner kroner i sundhedsudgifter, overførelsesindkomst og de 7,36 millioner kroner, som de tjener mindre i løbet af af deres arbejdsliv end den resterende gruppe.

Det svarer i alt til en forskel på ca. 107 milliarder kroner per årgang.

Derfor er det vigtigt at få disse mennesker i arbejde. Og Frederik Agertoft Greve er en af dem, det er lykkes for, for da han landede i jobpraktik hos Restaurant Værdsat, vendte skuden for ham.

Svært ved at passe ind

Men spoler man tiden seks år tilbage, kunne vejen til et arbejde synes lang.

- Jeg havde stoppet min HF-uddannelse og var på uddannelseshjælp, fordi jeg havde et hashmisbrug. Derfor krævede kommunen, at jeg skulle møde op på et misbrugscenter. Derudover havde jeg møder med lokalpsykiatrien, som ville udrede mig, og så skulle jeg møde på jobcenteret. Ellers gik jeg bare derhjemme, siger Frederik Agertoft Greve.

Før Frederik Agertoft Greve droppede ud af HF-uddannelsen havde Frederik Agertoft Greve af flere omgange haft svært ved at finde sin rette plads.

- Jeg har hoppet fra skole til skole. Prøvet en erhvervsuddannelse hvor jeg var på smedelinjen og gennemførte to forløb, jeg var i militærpraktik, på produktionsskole, og til sidst på HF, men jeg så ikke en fremtid i det. Det stemte ikke overens med, hvad jeg ville arbejde med, siger Frederik Agertoft Greve.

Virkelighedsflugt

Hashmisbruget, der startede, da Frederik Agertoft Greve var 14 år og gik på efterskole, varede i 3-4 år.

- Det var sjovt at ryge hash med vennerne, men det førte til, at jeg også røg joints, når jeg var alene. Pludselig blev det hver dag. Så tog det overhånd fra at være for sjov en gang imellem til et reelt behov på daglig basis. Det blev en klods om benet. Psykisk, socialt og økonomisk, fortæller Frederik Agertoft Greve og forsætter:



- Jeg blev nødt til at ryge inden arrangementer, ellers kunne jeg ikke hænge sammen af abstinenser. Jeg havde altid en joint på mig. Jeg tænkte hele tiden over, hvornår jeg skulle ryge igen, men jeg opbyggede også en tolerance, der gjorde, at jeg hele tiden måtte have mere for at mærke virkningen.

Og der måtte gå nogle år, før Frederik Agertoft Greve indså, hvor alvorligt det var:

- Der gik nogle år, før jeg indså, at jeg måtte stoppe. Cannabissen var tidsfordriv, en måde at være social på, en hobby, en aktivitet, men det var også en virkelighedsflugt. Rusen gav en tankedæmper, og det begyndte at være en forudsætning for, at jeg kunne eksistere.

- Dengang kunne jeg ikke erkende, at jeg ikke kunne fungere uden, selvom jeg i løbet af en dag røg omkring fem gange, siger han.