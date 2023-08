Freja står frem om sin tid på gymnasiet: - Jeg græd i flere timer og kunne ikke stoppe igen

- Jeg havde nogle tanker om, at jeg ikke gad livet mere.

Sådan siger Freja Jørgensen i en ny TV 2-dokumentar om sin tid på Nyborg Gymnasium. Dokumentaren "De pressede unge" der får premiere onsdag aften på TV 2, går tæt på tre unge, der fortæller om det pres, de følte i løbet af deres gymnasietid.

Freja Jørgensen mærkede selv, hvad store forventninger og et konstant pres havde på hendes krop. Lektier, venner, fritidsjob, træning, afleveringer og eksaminer.

Listen er lang.

Freja Jørgensen havde de første to år af sin gymnasietid følt sig ubrugelig og utilstrækkelig. At hun slet ikke passede ind.

Det ramlede i 3.g, da hun en dag efter skole brød fuldstændig sammen.

- Jeg græd og græd i flere timer og jeg kunne slet ikke stoppe igen.

Hun tog til lægen og fik konstateret angst og depression. Kort tid efter startede hun på setralin, en antidepressivmedicin.

- Min læge sagde til mig, at vi kunne finde en tid hos en psykolog, men så skulle jeg nok vente minimum seks måneder. Så sagde jeg: Det har jeg sgu ikke tid til.

Omkring 44 procent af unge mellem 16 og 25 år oplever en grad af mistrivsel, viser en undersøgelse fra Aalborg Universitet ifølge TV 2.



Et monster

Rektor på Nyborg Gymnasium Henrik Stokholm ser flere og flere som Freja Jørgensen, der er så pressede, at de når derud, hvor de får brug for professionel hjælp.

- Vi har jo skabt et monster. Vi voksne har skabt en struktur, som er med til at presse de unge, siger Henrik Stokholm, som også medvirker i TV 2's dokumentar.

Han peger især på, at de unge bliver testet, målt og vejet helt fra de starter i vuggestue og hele vejen op igennem gymnasiet.

- Karakterne fylder alt for meget. I gamle dage fik man en karakter til eksamen. I dag tror jeg at mange unge føler, at de er til eksamen i hver eneste time. Det er både noget i dem selv, med også i systemet, siger Henrik Stokholm.

En lettelse

Freja Jørgensen håber, at hun ved at stå frem i dokumentaren kan hjælpe andre unge.

- Jeg håber, at hvis der sidder andre, der har det på samme måde som jeg, får en følelse af, at de ikke er alene. For det manglede jeg virkelig. At vide jeg ikke var alene.

I juni kunne Freja Jørgensen endelig sætte huen på hovedet og kalde sig student, og det har virkelig hjulpet hende.

- Det har været en kæmpe lettelse, og jeg føler mig fri.

I dag bor nu 20-årige Freja Jørgensen i Odense med sin kæreste og arbejder fuldtid i en butik.

"De pressede unge" vises på TV 2 onsdag kl. 20, men kan ses nu på TV 2 Play.