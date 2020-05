Frem med solcreme og solhat: Solen vil brage frem torsdag

Solglade fynboer har gode odds for at få slukket deres soltørst torsdag.

Ifølge metrologerne ved DMI vil der være langt mellem skyerne på den fynske himmel. Først omkring solnedgang klokken 21.00 ventes det, at skyerne finder vej til Fyn.

Temperaturen vil langsomt krybe op i løbet af formiddagen. Således vil den midt på eftermiddagen kunne runde 18 grader.

De lune temperaturer og den høje sol vil blive akkompagneret af svag til jævn vind fra nordvest. Ved kysterne kan der stedvis være tale om frisk vind.

Kølig weekend i vente

Store Bededags fredag bliver i høj grad en helligdag med næsten samme vejr som torsdag. Også lørdag ventes at blive solrig og lun. Men søndag er det slut.

Her rammer et vejrskrifte Danmark. Det betyder temperaturer, der kun lige kravler over 10 gradermærket.

I skrivende stund er der udsigt til, at søndagens vejrskifte varer ved et godt stykke ind i den kommende uge.