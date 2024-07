Hvis du hungrer efter sol og varme, behøver du ikke at smutte sydpå lige nu.



De kommende uger efterlader nemlig mere plads til sol og varme, end hvad sommeren har budt på indtil nu.

Sådan lyder forudsigelsen i DMI's seneste månedsprognose, der netop er landet.

Uge 31 byder nemlig på "vekslende sommervejr til den lidt mere solrige og varme side". Et højtryk ser ud til at passere Danmark i begyndelsen af ugen, hvilket efterlader temperaturer på op mod 26 grader. Der vil dog stadig være dage med byger og regn.

Uge 32 bliver noget mere ustadig. Et lavtryk kan bevæge sig frem til Skandinavien fra vest, hvilket gør, at temperaturerne sænkes en anelse. Det vil regne mere, men det betyder ikke, at vi ikke også får solen at se - dog i mindre skala end i den foregående uge.

Den efterfølgende uge - 33 - bliver det igen mere stabilt og solrigt. Temperaturerne vil ligge på mellem 17 og 24 grader, men regnen vil dog aftage, hvis vi sammenligner med ugen før.

Frem mod september er prognoserne behæftet med større usikkerhed. Ifølge DMI viser modellerne dog ikke tegn på de store forandringer.