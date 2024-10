Fremmed reddede Andreas fra døden - nu redder han andre

I 2023 mistede 254 mennesker livet i Danmark til stoffer, ifølge NSK, den Nationale enhed for Særlig Kriminalitet.

Andreas Stache fra Korup var millimeter fra samme skæbne. Kun en tilfældig forbipasserende og en næsespray reddede ham.

Da ham og en ven var i byen for tre år siden, gik et forsøg med stoffer grueligt galt. Det, de troede, var kokain, viste sig at være et opioid.