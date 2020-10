Fremtidens ambulance: Falck vil udvikle bemandede droner på Fyn

Bemandede droner skal allerede om fem år være en del af Falcks brand- og ambulancetjeneste. Dermed får patienterne mulighed for at få lynhurtig hjælp af en paramediciner, der kommer flyvende i en drone. Falck vil bruge Fyn som testområde til udviklingen af teknologien.

De nye droner er ikke at sammenligne med de droner, der i dag flyver rundt i luftrummet. Falck bemandede droner kommer til at veje et par hundrede kilo og får et vingefang på fire til fem meter.

- Vi er meget tættere på end folk tror. Teknologien bruges allerede i Singapore og Kina, så bemandede droner er slet ikke science fiction, siger Nicolai Søndergaard Laugesen, der er ansvarlig for droneprojektet i Falck.

Motoren i en bemandet drone bliver elektrisk, og tophastigheden vil være omkring 200 kilometer i timen.

- Støjniveauet er mindre end i en helikopter, og så kan man jo komme væsentligt hurtigere frem, end man kan på landjorden, siger Nicolai Søndergaard Laugesen.

Se prøveflyvning af bemandet drone i Dubai

Ny standard for ambulancer

Målsætningen for Falck er, at den nye teknologi kan være med til at redde og forbedre flere liv.

- I dag er en ambulance et rullende, fremskudt behandlingssted. Ambulancen er stedet, hvor læger og paramedicinere igangsætter den første behandling af kritisk syge og tilskadekomne patienter. Nu arbejder vi igen på at udvikle de ambulancebårne sundhedsløsninger, der sætter standarden for ambulancetjenester om ti år, siger administrerende direktør for Falck Jakob Riis i en pressemeddelelse.

Med bemandede droner vil Falck ikke bare kunne komme hurtigt frem. De flyvende paramedicinere vil samtidig give Falck mulighed for at komme ud til flere patienter, og det vil give en paramediciner mulighed for at lave en hurtig vurdering af, om der er brug for en kørende ambulance.

Test i HCA Airport

Testflyvningen og udviklingen af droner, der kan transportere en paramediciner, kommer til at foregå dels på testcenteret for droner ved Hans Christian Andersen Airport i Beldringe og ved Billeskov syd for Middelfart. Samtidig arbejder virksomheden på at finde en partner, der kan være med til at udvikle teknologien bag de bemandede droner.

Sightseeing i bemandet drone over Kina

- Falck skal ikke stå for droneudviklingen, men fokusere på at tilpasse droner til udrykning. Vores mål er at opnå erfaringer med, hvor og hvordan teknologien kan bringes i anvendelse i fremtidens ambulanceberedskaber, siger Jakob Riis og fortsætter:

- Nye teknologier er vejen til at sikre mere sundhed for færre penge, og Falck er godt positioneret til at afprøve og vurdere nye teknologier i stor skala. Det kræver globale partnerskaber og implementering på tværs af de nationale markeder.

Kunder viser interesse

De bemandede droner skal samtidig være med til at udvikle løsninger på de udfordringer sundhedssystemet står over for de kommende år.

- Det er en almindelig antagelse, at droner senest i 2030 vil indgå som én af flere nye transportformer. Det er et åbent spørgsmål, hvordan vi skaber mere værdi af den ny teknologi: Ligger værdien i hurtigere responstider til for eksempel hjertestoppatienter, så vi redder og forbedrer flere liv? Ligger værdien i bedre hjælp til udkantsområder? Ligger værdien i at kunne behandle flere hjemme? Eller ligger værdien i at kunne spare ambulanceture og dermed antallet af beredskaber og penge? Vi ved det ikke i dag, men går nu i gang med at finde ud af, hvordan droneteknologi kan bruges og ikke bruges, udtaler Jakob Riis i pressemeddelsen.

Ifølge Falck har flere af virksomhedens kunder allerede vist interesse i droner bemandet med paramedicinere. Men før Falck kan tage de bemandede droner i drift, skal myndighederne finde løsninger på, hvordan reguleringen af droner kan tilpasses, sådan at droner kan blive en del af hverdagen.