Fremtidens plejehjem er fyldt med dimsedutter: Her er nogle af dem - og et par skrækeksempler

Ét tryk på en knap, og så bliver din numse både vasket og lufttørret. En slags udvidet bidé, om man vil.

Ovenstående er beskrivelsen af et toiletsæde, der skal gøre borgerne mere selvhjulpne. Det er en af mange eksempler på teknologiske hjælpemidler, der er ved at vinde indpas på landets plejehjem.

Lige nu testes alverdens teknologier på livet løs, og som TV 2 Fyn kunne fortælle onsdag, er Faaborg-Midtfyn Kommune ved at undersøge muligheden for at teste hjælpemidler som elektroniske bleer, lagner, ure med GPS på plejehjemmet Tingager i Ringe.

Det er dog kun en brøkdel af de teknologier, der er ved at blive testet. To eksperter i velfærdsteknologi giver her deres bud på de mest relevant teknologier - og et part stykker, vi nok ikke skal forvente at se, selvom de bruges andre steder i verden.