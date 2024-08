Friluftsrådet: Du må gerne bade ved private strande

Du må gerne bade ved langt de fleste strande på Danmarks 8.700 kilometer kyst. Det gælder også på såkaldte private badestrande, så længe der er mere end 50 meter til nærmeste beboelse. Sådan lyder det fra Friluftsrådet i en pressemeddelelse.

- Der er mange, der tror, at der er flere begrænsninger langs de danske kyster, end der reelt er. Især de private strande er årsag til mange hovedbrud hos badegæster om sommeren, og det er ærgerligt, når der i virkeligheden er så mange muligheder for at bade og opholde sig langs vandet, udtaler vicedirektør i Friluftsrådet, Torbjørn Eriksen.



Det er kun beboelse, der tæller med i afstandskravet. Hvis der for eksempel er et skur eller et anneks, som er tættere på stranden end 50 meter, så må også gerne slå dig ned eller bade.