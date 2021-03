Frisører og andre liberale erhverv genåbner efter påske

Liberale erhverv som frisører åbner igen efter påske i ny genåbningsaftale.

Det oplyser statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde sent mandag aften efter mange timers forhandlinger.

Helt konkret er det 6. april, at det igen er muligt at gå til eksempelvis frisør eller tatovør.

Det kræver dog et coronapas, der enten viser en negativ coronatest inden for 72 timer, at man er vaccineret eller kan påvise, at man tidligere har været smittet med coronavirus. Børn under 15 år er dog undtaget.

Desuden vil der fortsat være krav om at bære mundbind eller visir.

Fra slutningen af marts vil appen "MinSundhed" fungere som et simpelt coronapas, indtil "en mere avanceret og brugervenlig app bliver lanceret", lyder det i aftaleteksten.

Det mere avancerede coronapas forventes i slutningen af maj.

I aftalen er der dog tilføjet en såkaldt "solnedgangsklausul" på anvendelsen af coronapasset inden for Danmarks grænser.

Det betyder, at aftalepartierne til august skal aftale, "hvilke konsekvenser det skal have for coronapasset, at alle borgere, der ønsker det, er færdigvaccinerede".

Allerede i maj og juni skal partierne "drøfte erfaringerne med anvendelsen af coronapas og tage stilling til dets forsatte omfang og brug", lyder det videre i aftaleteksten.

Også storcentre kan se frem til at åbne igen en uge efter påske. Det siger De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, på pressemødet.

Statsminister Mette Frederiksen (S) uddyber, at det er "mindre indkøbscentre", som kan genåbne fra omkring 13. april.

De store indkøbscentre og stormagasiner må vente til 21. april for at genåbne.

Bag genåbningsaftalen er et bredt flertal i Folketinget. Kun Nye Borgerlige er ikke en del af aftalen. Partiet forlod forhandlingerne tirsdag eftermiddag.