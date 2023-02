Fristen udløbet: Fynske kommuner beskytter ikke drikkevandet godt nok

Flere steder i landet har lodsejerne valgt at tage erstatningerne for deres landbrugsjord helt til overtaksationskommissionen, og der har været i vis tilbageholdenhed af frygt for, at prissætningen ramte skævt, hvis man indgik aftaler for hurtigt. Desuden er der mange små vandværker, der har skullet blive enige med de lokale lodsejere i området.



I Nyborg har man 15-16 vandforsyningsselskaber i kommunen.

Aftale med godsejer i Nyborg

Det største selskab, Nyborg Forsyning og Service (NFS), har indgået en aftale med en af kommunens helt store lodsejere, nemlig Gregers Juel, hvor det er lykkedes at sikre grundvandsboringerne ved hjælp af et mageskifte, oplyser direktør Erik Hansen fra NFS.

Det er ikke fordi, problemet med at sikre rene drikkevandsboringer, ikke er påtrængende.

Fra 2017 til i dag har man eksempelvis på Ærø fundet pesticider i alle boringer, viser en oversigt fra Danmarks Naturfredningsforening, i Nyborg er det 71 procent af boringerne. Bedst står det til i Assens, hvor det kun er pesticidrester i 49 procent af boringerne.

Spillet fallit

I en pressemeddelelse fra Danmarks Naturfredningsforening udtaler præsident Maria Reumert Gjerding, at ideen om frivillige aftaler har spillet fallit.

– Det er danskernes rene drikkevand. Det kan vi ikke gamble med og lade være op til frivillighed. Vi ved, at mange kommuner, vandværker, jordejere og landmænd har fundet processen meget besværlig. Den her øvelse har ikke været nem for nogen, og det understreger jo blot, at strategien med at lægge det ud til kommunerne at sikre frivillige aftaler har været forkert. Hvis vi vil beskytte vores drikkevand nu, så skal vi en anden vej, siger Maria Reumert Gjerding.

Birgit S. Hansen, der er formand for klima- og miljøudvalget i Kommunernes Landsforening, ærgrer sig.

– Kommunerne har vi i den grad lagt os i selen med vores del af opgaven. Men det er altså vandværkerne og lodsejerne, der har skullet indgå de frivillige aftaler, og det er virkelig ærgerligt at se, at det kun er lykkedes få steder, siger Birgit S. Hansen.