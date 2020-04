Fritidsgartner: Første fynske kartofler fra uopvarmede drivhuse

I et lille, halvtomt rødligt skur, der agerer gårdbutik for Müller og Moeslunds gartneri, står der tre bakker nyopgravede kartofler til salg.

Det er de første danske kartofler fra uopvarmede drivhuse. Danskerne har allerede siden slutningen af februar købt danske kartofler, men de kommmer fra opvarmede drivhuse.

Kartoflerne i de uopvarmede drivhuse blev lagt til forspiring i starten af januar og lagt i jorden 6. februar.

- Det var et sats. Sådan er det jo at lægge kartofler på det tidspunkt. Vi har lige akkurat kunne holde det frostfrit derinde, fortæller Ole Moeslund, der er fritidsgartner og har Müller og Moeslunds gartneri sammen med konen Ulrike Müller.

Kartoflerne koster 20 kroner for 250 gram.

- Det tror jeg er en rimelig pris. Vi prøver at følge med i, hvad andre tager, siger Ole Moeslund.

Sorten solist

Fritidsgartneren fra Nr. Lyndelse har endnu ikke selv smagt på kartoflerne. De er i gang med at lave om i huset og har kun en mikrobølgeovn til rådighed.

- Jeg kunne simpelthen ikke nænne at putte de her fine kartofler i mikroovnen. Så vi skal have fundet på noget i dag, siger Ole Moeslund.

Kartoflerne, der kan købes hos fritidsgartneren, er sorten solist. Det er nemlig, den sort der kommer tidligst i Danmark. Ole Moeslund har desuden lagt kartofler af sorten elfe.

- Jeg tror vi kan sælge kartofler fra nu og hele sommeren igennem, siger han.

Ole Moeslund bruger også den store grund til at dyrke andre grøntsager og vil også sælge blomster i buketter.

- Det bliver et meget bredt sortiment. I år bliver et forsøg med, hvad folk gerne vil have, og hvad det kan betale sig at lave, forklarer han.

Erfaring fra ungdommen

Ole Moelund havde indrettet hus og have til pensionist tilværelse sammen med konen. Så kom de til at kede sig i det lille hus, og derfor købte de en ejendom med stort drivhus.

Dog er fritidsgartneren i ikke helt grøn i gartnerifaget.

- Jeg har i min tidlige ungdom været i gartnerlære og har haft lidt nedlagt landbrug. Men ikke i den her skala, fortæller Ole Moeslund.

Det er dog ikke noget, der får Ole Moeslunds grønne fingre til at ryste. Den største udfordring ligger i, at fritidsgartneren er ved lægge om til økologi. Det betyder, at der er meget arbejde i at holde ukrudtet nede.

- Man skal gøre det fordi det er sjovt, erkender han.

Kartoflerne kan købes i gårdbutikken ved Müller og Moeslunds gartneri i Nr. Lyndelse.