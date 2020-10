Frivillig soldat: Stjernerne røg, da Inge fyldte 65

Inge Jagd Sørensen startede i Hjemmeværnet i 1967 og igennem årene har hun gået fra at være menig til, hun blev udnævnt som kaptajn i 1999.

- Jeg var kaptajn, men var nødt til at sige farvel til mine stjerner. Det var ærgerligt fordi, jeg i bund og grund fortsatte mit arbejde, fordi der ikke var andre til at tage over, siger Inge Jagd Sørensen.

Som reglerne i Hjemmeværnsloven er i dag, ryger stjernene og vinklerne fra befalingsmænd og officerer, når de fylder 60 år. Derefter bliver de frivillige nødt til at fortsætte som menige. Der kan dog i særlige tilfælde dispenseres indtil folkepensionsalderen, men så er det også endegyldigt slut, og de bliver tvunget til at fortsætte som menige.

Jeg ønsker, at Hjemmeværnet bliver større og stærkere. Det sker ikke ved at degradere dygtige ledere. Vi vil gerne have dem til at blive længere. Trine Bramsen, Forsvarsminister

Spild af frivillige ledere

Den fynske forsvarsminister Trine Bramsen (S) er enig. Hun mener, at det er spild af gode frivillige ledere i Hjemmeværnet. Derfor vil hun nu have ændret lovgivningen på området.

- 60 år er ingen alder. Sådan bør det også være i Hjemmeværnet. Tværtimod har vi brug for dygtige og kompetente ledere i alle aldre - derfor vil jeg hellere kigge på de frivilliges kompetencer, præstationer – og ikke deres dåbsattester, forklarer forsvarsminister Trine Bramsen.

Det nye forslag glæder Inge Jagd Sørensen. Hun mener, at man skal kigge på evner fremfor alder.

- Det er godt, at reglerne bliver lavet om. Det har ikke noget med alder at gøre, om man har lederevner. Det handler om erfaring, siger Inge Jagd Sørensen.

I det kommende folketingsår vil ministeren fremsætte lovforslag, der skal ændre reglerne på området til gavn for de mange frivillige befalingsmænd, der gerne vil fortsætte på trods af deres alder.

- Jeg ønsker, at Hjemmeværnet bliver større og stærkere. Det sker ikke ved at degradere dygtige ledere. Vi vil gerne have dem til at blive længere. Samtidig ønsker jeg at sende det klare signal, at man ikke som 60-årig er mindre værd. For det mener jeg ikke, man er, siger Trine Bramsen.

På Fyn er der 1305 aktive i Hjemmeværnet. Heraf er der knap 200 aktive korporaler og befalingsmænd i alderen fra 55 år og opefter, som vil blive omfattet af forslaget.

- Vi har stærkt brug for Hjemmeværnet i disse og de kommende år. Vores tryghed er under pres – og Hjemmeværnet bidrager overalt i landet til en bred pallette af opgaver, forklarer Trine Bramsen.

Fik dispensation

Inge Jagd Sørensensen fik dispensation til at fortsætte som kaptajn i Hjemmeværnet til hun var 65 år. Derefter blev hun menig. Nu glæder hun sig over, at reglerne skal ændres.

- Selvfølgelig var det ærgerligt at miste sin optjente grad, men på den anden side, har jeg aldrig følt, at respekten for mig forsvandt, men jeg synes, at det er korrekt, at man laver om på det, og i stedet ser, hvad folk bidrager med fremfor at se på deres alder, siger Inge Jagd Sørensen.

Forslaget om at ændre reglerne bliver fremsat i denne uge, og skal vedtages i Folketinget, hvorefter det træder i kraft.