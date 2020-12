Frosne ænder og kinderæg: Indsat ville hjem til cellen efter tyvetogt

To frosne ænder, en pose boller, kinderæg, to naanbrød og en ramme cola. Det var, hvad en 22-årig mand havde på sig, da han 00.45 natten til fredag blev stoppet af en patruljevogn på Guldbergsvej i Odense.

Her kom han kørende på en knallert og havde ifølge vagthavende meget kolde hænder.

Da betjentene spurgte, hvor han havde varene fra, lød det ærlige svar:

- Dem har jeg stjålet.

Da betjentene spurgte ind til knallerten, manden kørte på, sagde han:

- Den har jeg stjålet.

Afsonede allerede dom

Tvyen skulle da heller ikke have været ude i friheden i første omgang. Han afsoner i øjeblikket en dom i Søbysøgaard Fængsel, men var ikke vendt tilbage fra udgang, fortæller vagtchefen.

Derfor havde den 22-årige intet sted at bo og levede fra hånden til munden. Og han var mere end villig til at følge med betjentene tilbage til fængslet.

- Han trængte til et fast sted at være og at få varmen, lyder vurderingen fra vagtchefen.

Manden blev fragtet tilbage til afsoning og kan nu se frem både varme, husly og måske lidt julemad.