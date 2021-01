Frostkold morgen giver risiko for glatte veje

Vinteren har ramt Danmark med kolde temperaturer og sne flere gange i januar. Også fredag morgen begynder under frysepunktet med temperaturer omkring minus én grad.

De kolde temperaturer betyder, at der nogle steder kan være isglatte veje.

Fyn går fri af det koldeste vejr, som rammer i blandt andet Nordjylland og Hovedstadsområdet, men det er sandsynligt, at temperaturen på Fyn alligevel holder sig under frysepunktet hele dagen, hvilket betyder man får et såkaldt isdøgn.

Det kolder vejr giver også mulighed for snebyger.

- Der kan snige sig lidt Kattegatbyger ned via Nordenvinden, og der kunne det godt være Østfyn, der står bedst for, hvis man gerne vil have lidt snedække, siger TV 2 Vejrets meteorolog Peter Tanev.

Også lørdag kan ende som et isdøgn, men med mere sol end fredag, og søndag kan temperaturen så igen snige sig op over nulpunktet.