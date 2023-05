Frugt og grønt i sæson: En fordel for klimaet

Kun ét sted i landet findes der en gård, der udelukkende lever af at gro asparges. Den ligger i Faaborg Kommune og hedder Knabegaarden. Lige netop nu – i maj og juni – er det sæson for de grønne, hvide eller lilla stilke med en busk-lignende top.

Og det er der faktisk en grund til at være opmærksom på. Frugt og grønt, der er i sæson, er nemlig mindre klimabelastende og oftere også billigere for forbrugerne.

Godt for klimaet – og pengepungen

Generelt er frugt og grønt blandt de fødevarer, der har lavere klimaaftryk. Og det gælder særligt, hvis de er købt, når de er i sæson i Danmark.

- Hvis man erstatter udenlandske råvarer, som er fløjet hertil, med danske sæsonvarer, så er det en fordel for klimaet, siger Sofie Risborg Kloster, der er projektkonsulent i Forbrugerrådet Tænk og tilføjer:

- Specielt det, der er fløjet hertil, kan man spare CO2 på at undgå. Andre transportformer, for eksempel skib eller lastbil, belaster klimaet langt mindre.

Når råvarerne ikke har skulle rejse nær så langt, er de oftere også friskere, når de ligger i supermarkedsdisken. Og så kan det faktisk også være billigere at vælge frugt og grønt, der er i sæson.

- Hvis det er frugt og grønt, man kan dyrke på friland, så er det ofte billigere at producere og dermed billigere at købe, når det er i sæson i Danmark – fremfor når det for eksempel dyrkes i et opvarmet drivhus udenfor sæsonen.

Råvarer hele året rundt

Så hvilke råvarer skal man gå efter hvornår, hvis man gerne vil spise lidt mere klimavenligt?

TV2 Fyn har samlet et overblik over nogle af de råvarer, der er i sæson i årets måneder.