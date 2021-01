Frustreret boghandler: - Hvorfor må Bilka sælge bøger, når jeg ikke må?

I den ene del af butikken kan du købe leverpostej, mens du kan købe et fladskærms-tv i den anden ende. Sådan er virkeligheden, hvis du går på indkøb i butikker som Bilka og Kvickly. De store supermarkeder må nemlig holde åbent og sælge fødevarer og resten af de varer, som de har på hylderne, uanset om det er motorsave, cykler eller bøger. Men det er både uretfærdig og uforståeligt, at politikerne har givet de store supermarkeder lov til at sælge andet end fødevarer. Sådan lyder kritikken fra en række små detailhandlere, som må kigge skævt til de store butikkers salg.

- Jeg synes, at det er uretfærdigt, at de må handle med alle varer, fordi de handler med fødevarer, det siger Martin Schreiner, der driver tre boghandler butikker.

Også Anders Enevoldsen som sælger elektronik fra Expert/Punkt1 i Ringe finder reglerne komplet uforståeligt.

- Min frustration går på, at langt de fleste af de kunder, som kommer i en butik som min, de kommer og vil føle på tingene og vil se dem i virkelig, men det kan de ikke. Det kan de i et hypermarkede som Bilka, og der er min frustration, at vi lige nu konkurrere på ulige parametre.

Da TV 2 Fyn tirsdag morgen var forbi Bilka i Odense stod flere kunder allerede i kø for at få udleveret varerer som fladskærme og printere.

- Jeg har faktisk bare være inde og handle, og så skulle jeg lige bruge et nyt fjernsyn også, så det fik jeg også købt. Bilka var stort set det eneste sted, man kunne gå ind og købe et fjernsyn, så det var derfor.

- Hvis nu du havde kunnet købe det i en elektronikbutik, ville du så have købt det der?

Det skal jeg ikke kunne udelukke. Men jeg skulle bruge det her og nu. Jeg kan ikke undvære fjernsynet nu, når jeg ikke skal lave noget for tiden. Så jeg skulle have et, siger Kristian Aaby, Hesselager

Butikker lukket 23. december

Martin Schreiner driver sammen med sin hustru tre boghandlerbutikker, som ligesom landets øvrige detailhandelsbutikker skal holde lukket. I første omgang var udmeldingen fra regeringen, at butikkerne skulle holde lukket fra den 23. december til den 3. januar, men senere blev restriktionerne forlænget, så lukkeperioden løber frem til og med den 17. januar.

- Jeg vil tro, at du bruger mindre tid i min butik på at gå ind og købe en bog eller en farvepatron, end det tager at gå igennem hele Bilka for at købe en farvepatron. Og så er der nok væsentligt flere mennesker i Bilka, end der er i min butik, siger Martin Schreiner.

Konkurrenceforvridende regler

Martin Schreiner er uforstående overfor, at butikker som Bilka og Kvickly må sælge andre varegrupper end fødevarer, når han ikke må. Han mener, at reglerne som politikerne har vedtaget er stærkt konkurrenceforvridende.

- Jeg synes, det er konkurrenceforvridning, at man tillader butikker, der tilfældigvis også sælger fødevarer, at de også må sælge andre varer, når alle andre butikker skal lukke. Og jeg er helt sikker på, at smittefaren ved at gå i Bog & Ide i Glamsbjerg ikke er større end ved at gå i Bilka eller i Føtex eller i Kvickly, siger Martin Schrener.

Martin Schreiner bakker helt op om, at politikerne på Christiansborg besluttet, at butikkerne skal være lukkede for at få styr på coronasmitten. Men det frustrerer, at der gælder forskellige regler.

- Jeg synes, at det er helt fair, at man må gå ind og købe fødevarer, men jeg synes, at det er dybt uretfærdigt, at man må købe alt andet, siger Martin Schreiner.

Nedlukning efter anbefalinger

Erhvervsminister Simon Kollerup stiller ikke op til interview om sagen. Men i et skriftligt svar oplyser ministeriet følgende.

- Nedlukningen af detailhandlen er baseret på sundhedsmyndighedernes anbefaling om, hvad der skal holde åbent og hvad der ikke skal holde åbent. Der er et særligt hensyn i forhold til, at befolkningen kan få deres dagligvarer. Derfor er snittet lagt ud fra lukkelovens betegnelser for, hvornår man er en dagligvarebutik. De enkelte butikker skal kunne dokumentere, at den realiserede omsætning for den seneste regnskabsperiode udelukkende eller hovedsageligt stammer fra salg af dagligvarer for at kunne definere sig som en dagligvarebutik.

Salling Group der driver supermarkedskæderne Føtex og Bilka, samt legetøjsforretningen BR, cafekæden Starbucks og Salling Stormagasin, vil ikke stille op til interview i dag, men skriver i en mail til TV 2 Fyn:

- Vi forstår godt frustrationen over konsekvenserne af nedlukningen. Den rammer også os, da vi selv har cirka 2000 kollegaer, som ikke kan arbejde i BR, Starbucks og Salling Stormagasiner, der alle må holde lukket. Fokus bør derfor være på at åbne mere op fremfor at lukke mere ned. Siden marts har vi fulgt og efterlevet alle regler og retningslinjer, som myndighederne er kommet med, og det gør vi fortsat.