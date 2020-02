Frygt for oversvømmelser påvirker boligkøb

I de seneste par uger har Danmark været ramt af nedbør, og februar 2020 har slået rekord som den vådeste.

Oven i hatten har Danmark også haft det vådeste efterår nogensinde, og det har stort set regnet siden september. De store mængder regn har ført oversvømmelser med sig.

Og netop oversvømmelser fylder for Syddanskerne, og dermed også for fynboerne, når de tager på boligjagt. En undersøgelse foretaget af Region Syddanmark viser nemlig, at boligsøgende ikke kun fokuserer på pris, beliggenhed og afstand til skole og arbejde, når de skal købe deres næste hjem.

For 49 procent af de adspurgte i undersøgelsen har risikoen for oversvømmelser nemlig i høj grad betydning for, om de ønsker at købe en bolig eller ej. Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

- Vi så i sidste uge, hvordan vand og vind igen skabte oversvømmelser i folks huse og lukkede veje. Og det er klart, at man bliver mere opmærksom på risikoen for oversvømmelser, når de sker oftere end tidligere, siger Søren Rasmussen (O), formand for Udvalget for regional udvikling i Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Undersøgelsen er foretaget blandt Region Syddanmarks borgerpanel, og i alt 3.712 har deltaget i undersøgelsen.

Klimatilpasning er et centralt emne

Mere end hver fjerde svarer i undersøgelsen, at de oplever både vejrforandringer og oversvømmelser i deres nærområde. Den store nedbørsmængde mærkes særligt i kystkommuner som Langeland, Ærø og Nyborg.

Og ifølge Søren Rasmussen bliver klimatilpasning et af de helt centrale emner for Region Syddanmark i de kommende år.

- Vi er ved at samle et katalog over de bedste klimatilpasningsforslag, som kommunerne kan hente inspiration fra til at løse netop de udfordringer med klimaforandringer, de sidder med, siger Søren Rasmussen i pressemeddelelsen.

I alt har regionsrådet afsat 21,3 millioner kroner til klimaindsatser. Af de penge går 15 millioner til klimainitiativer internt i Region Syddanmarks organisation.

Resten af pengene går til et dansk-tysk samarbejde om klimatilpasning, til klimafolkemødet, der skal afholdes i august, og til at styrke kommunernes arbejde med at lave klimahandlingsplaner.