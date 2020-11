Fugtigt vejr med chancer for efterårssol

Fynboerne står onsdag op til en skyet og diset start på dagen med risiko for regn flere steder.

Vinden er frisk fra sydvest, og ved kysterne er der risiko for hård vind. I løbet af dagen klarer det dog op, og der bliver dermed chance for et kig til novembersolen.

Temperaturen kommer til at ligge mellem 10 til 13 grader, og ud på natten er der igen risiko for byger.

Risiko for nattefrost

Når vi kommer til torsdag, bliver vejret præget af koldfronter, og det blæser op til hård vind.

Der er samtidig risiko for kulingstyrke i vindstødende. Frem mod weekenden falder temperaturerne, og der kommer risiko for nattefrost.

Der bliver dog også gode chancer for sol fredag.